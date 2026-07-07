TKMS Aktie

TKMS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US8889241076

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07.07.2026 07:23:00

TKMS-U-Boote für Kanada: So fädelte die Bundes-Regierung den Megadeal ein

Kanada will bei der deutschen TKMS-Werft bis zu zwölf U-Boote bestellen. Um das 20-Milliarden-Geschäft an Land zu ziehen, startete die Bundesregierung eine Charmeoffensive – und legte einen besonderen Köder aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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