TKO Holdings Aktie
ISIN: US87255H1014
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15.11.2026 18:40:29
TKO: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, TKO (NYSE:TKO) announced that it raised its full-year 2026 revenue guidance to a midpoint of $5.81 billion. Predictable media rights cash flows and growing demand for live sports give the sports entertainment company long-term visibility.
Three things management said stand out.
TKO secures top-line predictability by contracting out media rights for Ultimate Fighting Championship, known as UFC, and World Wrestling Entertainment, or WWE. These multiyear partnerships insulate cash flows from short-term economic dips.
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