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06.11.2026 06:31:28
TKO GROUP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TKO GROUP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,12 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,36 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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