TKO GROUP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TKO GROUP ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TKO GROUP die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TKO GROUP 0,690 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat TKO GROUP 1,60 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at