TKO GROUP Aktie
WKN DE: A3ET9E / ISIN: US87256C1018
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04.11.2026 22:44:06
TKO Group Holdings, Inc. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - TKO Group Holdings, Inc. (TKO) revealed earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $98.7 million, or $1.33 per share. This compares with $41.0 million, or $0.47 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 21.5% to $1.360 billion from $1.119 billion last year.
TKO Group Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $98.7 Mln. vs. $41.0 Mln. last year. -EPS: $1.33 vs. $0.47 last year. -Revenue: $1.360 Bln vs. $1.119 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 5.790 B To $ 5.830 B
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