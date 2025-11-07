TKO GROUP stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TKO GROUP hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 64,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 681,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,12 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at