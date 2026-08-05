TKO GROUP stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TKO GROUP hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 1,34 USD. Im letzten Jahr hatte TKO GROUP einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TKO GROUP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,55 Milliarden USD im Vergleich zu 1,31 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at