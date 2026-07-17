TKP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TKP präsentierte in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 31,36 JPY gegenüber 27,21 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 34,61 Milliarden JPY gegenüber 24,47 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at