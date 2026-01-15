|
TKP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
TKP hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 38,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TKP 21,32 JPY je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 27,09 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TKP 19,85 Milliarden JPY umgesetzt.
