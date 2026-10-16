TKP stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TKP hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 33,83 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,79 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,43 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at