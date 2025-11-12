TLGY Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TLGY Acquisition A präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TLGY Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von 0,130 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at