TLGY Acquisition A gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TLGY Acquisition A ein EPS von -3,730 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at