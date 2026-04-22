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22.04.2026 06:31:29
TMB Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TMB Bank hat am 20.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 THB je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,60 Prozent auf 22,06 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,13 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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