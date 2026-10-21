TMB Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TMB Bank lud am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 653,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TMB Bank 695,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at