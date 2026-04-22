TMB Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TMB Bank gab am 20.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresviertel hatte TMB Bank 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

TMB Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 697,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 681,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at