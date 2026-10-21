TMB Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TMB Bank gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 THB vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TMB Bank ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,060 THB in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TMB Bank 21,73 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22,48 Milliarden THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at