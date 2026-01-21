TMB Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TMB Bank stellte am 20.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 THB. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,060 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,42 Prozent auf 22,37 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte TMB Bank 24,17 Milliarden THB umgesetzt.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,220 THB vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TMB Bank ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,220 THB in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 90,65 Milliarden THB, gegenüber 99,21 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 8,63 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at