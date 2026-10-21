TMB Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TMB Bank hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

TMB Bank hat ein EPS von 0,06 THB vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 THB auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,32 Prozent auf 21,73 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte TMB Bank 22,48 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at