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21.10.2026 06:31:29
TMB Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TMB Bank präsentierte in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Mit einem EPS von 0,06 THB lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als TMB Bank mit 0,060 THB je Aktie genauso viel verdiente.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,32 Prozent auf 21,73 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,48 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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