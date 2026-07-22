TMB Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TMB Bank hat sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TMB Bank ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 689,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 684,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at