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22.07.2026 06:31:29
TMB Bank präsentierte Quartalsergebnisse
TMB Bank hat am 20.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 THB, nach 0,050 THB im Vorjahresvergleich.
Mit einem Umsatz von 22,46 Milliarden THB, gegenüber 22,68 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,93 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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