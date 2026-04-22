22.04.2026 06:31:29

TMB Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TMB Bank hat am 20.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TMB Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22,06 Milliarden THB im Vergleich zu 23,13 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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