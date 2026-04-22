|
22.04.2026 06:31:29
TMB Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
TMB Bank hat am 20.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TMB Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22,06 Milliarden THB im Vergleich zu 23,13 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!