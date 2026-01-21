|
21.01.2026 06:31:28
TMB Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TMB Bank hat am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
TMB Bank hat ein EPS von 0,06 THB vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 THB auf dem gleichen Niveau gelegen.
TMB Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,37 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,17 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,220 THB. Im Vorjahr hatte TMB Bank ebenfalls ein EPS von 0,220 THB je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 90,65 Milliarden THB, gegenüber 99,21 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 8,63 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen: ATX und DAX geben letztlich kräftig nach -- Wall Street schlussendlich deutlich tiefer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich tiefer. Die US-Börsen mussten am Dienstag starke Verluste hinnehmen. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.