TMB Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TMB Bank hat am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

TMB Bank hat ein EPS von 0,06 THB vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 THB auf dem gleichen Niveau gelegen.

TMB Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,37 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,17 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,220 THB. Im Vorjahr hatte TMB Bank ebenfalls ein EPS von 0,220 THB je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 90,65 Milliarden THB, gegenüber 99,21 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 8,63 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at