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22.04.2026 06:31:29
TMB Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TMB Bank hat am 20.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,06 THB. Im letzten Jahr hatte TMB Bank einen Gewinn von 0,050 THB je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 22,06 Milliarden THB, gegenüber 23,13 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,60 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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