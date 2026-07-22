TMB Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TMB Bank hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,06 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,46 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 22,68 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at