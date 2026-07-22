TMB Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TMB Bank hat am 20.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,06 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TMB Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 THB in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,93 Prozent auf 22,46 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte TMB Bank 22,68 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at