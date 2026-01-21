21.01.2026 06:31:28

TMB Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TMB Bank stellte am 20.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,47 USD gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 695,1 Millionen USD, gegenüber 711,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,24 Prozent präsentiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden.

TMB Bank hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,77 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

