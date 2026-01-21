TMB Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TMB Bank ließ sich am 20.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TMB Bank die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,06 THB. Im Vorjahresquartal hatte TMB Bank ebenfalls ein EPS von 0,060 THB je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat TMB Bank 22,37 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24,17 Milliarden THB umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,220 THB. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,220 THB ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,63 Prozent auf 90,65 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 99,21 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

