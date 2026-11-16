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16.11.2026 06:31:29
TMC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TMC veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 169,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 49,27 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 109,22 Milliarden KRW – ein Plus von 36,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TMC 79,75 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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