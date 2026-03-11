TMC Aktie
ISIN: KR7217590009
|
11.03.2026 14:15:00
TMC Is About to Dive Into Deep-Seabed Mining. Is the Stock a Buy in 2026?
The share price of TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) jumped on news released on March 9, 2026. The news was important to the company's goal of building a deep-seabed mining business, but it isn't the end of the process. Here's what you need to know and why investors shouldn't get too excited.The news from The Metals Company was that the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) told it that "the consolidated application submitted by the Company's subsidiary, The Metals Company USA LLC ('TMC USA'), for an exploration license and commercial recovery permit under the Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA) is in substantial compliance with the requirements of the Act and its implementing regulations."Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TMC Co., Ltd. Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Dive Inc. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dive Inc. Registered Shs
|656,00
|-0,76%
|TMC Co., Ltd. Registered Shs
|14 020,00
|8,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.