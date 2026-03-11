TMC Aktie

ISIN: KR7217590009

11.03.2026 14:15:00

TMC Is About to Dive Into Deep-Seabed Mining. Is the Stock a Buy in 2026?

The share price of TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) jumped on news released on March 9, 2026. The news was important to the company's goal of building a deep-seabed mining business, but it isn't the end of the process. Here's what you need to know and why investors shouldn't get too excited.The news from The Metals Company was that the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) told it that "the consolidated application submitted by the Company's subsidiary, The Metals Company USA LLC ('TMC USA'), for an exploration license and commercial recovery permit under the Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA) is in substantial compliance with the requirements of the Act and its implementing regulations."Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
