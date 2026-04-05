Minerals Corporation Aktie
WKN: 541856 / ISIN: AU000000MSC6
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05.04.2026 17:05:00
TMC Stock Is Up With Retail Investors as the U.S. and Japan Team Up to Challenge China's Grip on Critical Minerals
TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) has seen volatile trading in 2026, but a recent report suggests that the stock is gaining favor with retail investors. Data tracking on the StockTwits platform shows that sentiment among traders on the platform has moved from bearish to bullish recently.In particular, retail investors appear to have become increasingly bullish on the stock on March 30 following comments from the mining specialist's CEO discussing a partnership between his company and Japan to accelerate deep-sea mining capabilities. While the company's stock is down roughly 25% year to date, its share price is up roughly 178% over the last year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|TMC Co., Ltd. Registered Shs
|21 400,00
|4,65%
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