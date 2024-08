TMC The Metals Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TMC The Metals Company hat am 14.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

TMC The Metals Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at