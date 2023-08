TMC The Metals Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TMC The Metals Company hat sich am 14.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,050 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte TMC The Metals Company ebenfalls 0,050 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at