Surge Holdings Aktie

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WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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25.06.2026 03:05:00

TMC The Metals Company Is Poised to Surge: 2 Catalysts That Could Drive Gains Over the Next Year

The landscape of mining stocks is often a study in contrasts. There are large, well-heeled multinational companies with established, even somewhat dependable business models, growing mid-tier players aspiring to join the top ranks, and smaller, often volatile mining outfits focused on extracting critical minerals or precious metals.On the really, really speculative side of the ledger, there are companies such as TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC), a Canadian company focusing on deep-sea extraction of small nodules rich in critical minerals.This deep-sea mining stock could be a mover if the right catalysts emerge. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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TMC Co., Ltd. Registered Shs 13 120,00 -7,54% TMC Co., Ltd. Registered Shs
TMC The Metals Company Inc Registered Shs 4,44 -2,63% TMC The Metals Company Inc Registered Shs

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