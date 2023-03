TMC The Metals Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TMC The Metals Company präsentierte in der am 24.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

TMC The Metals Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 USD je Aktie gewesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,710 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TMC The Metals Company -0,690 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at