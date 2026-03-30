TMC The Metals Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TMC The Metals Company gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,830 USD. Im Vorjahr waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at