TMH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TMH hat sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,47 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 40,64 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 68,90 Prozent auf 1,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte TMH 4,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at