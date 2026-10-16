TMH: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TMH hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 18,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TMH ein Ergebnis je Aktie von -14,550 JPY vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,23 Prozent auf 390,2 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 407,5 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at