TMH: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TMH hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30,78 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 72,59 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,70 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 67,73 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 80,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 8,63 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,02 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at