Tml Commercial Vehicles legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tml Commercial Vehicles präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,64 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 249,26 Milliarden INR gesehen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 18,56 INR und einen Umsatz von 806,83 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at