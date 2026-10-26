26.10.2026 06:31:29

Tml Commercial Vehicles öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tml Commercial Vehicles hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,41 INR. Im Vorjahresviertel waren -2,350 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,34 Prozent auf 253,38 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,04 INR sowie einem Umsatz von 243,29 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

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