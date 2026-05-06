TMX Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TMX Group stellte am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,81 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,380 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 7,41 Milliarden CAD gegenüber 722,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at