TNF Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TNF Pharmaceuticals gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

TNF Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,79 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -18,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at