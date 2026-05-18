TNF Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TNF Pharmaceuticals lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -36,000 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at