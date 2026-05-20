20.05.2026 15:39:50

To 2026 Graduates Facing a Bleak Job Market, 1991 Grads Have Some Advice

The New York Times profiled young job seekers in 1991. Today, their own children are entering a work force in flux.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Der heimische Aktienmarkt gibt am Donnerstag nach. Der deutsche Leitindex zeigt sich kaum verändert. Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
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