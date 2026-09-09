Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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09.09.2026 09:44:41
To Bend the Future, Apple May Have to Step Back in Time: Can a Foldable iPhone Survive Without These Two Major Features
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|25 140,00
|-0,71%
|Apple Inc.
|272,50
|0,44%