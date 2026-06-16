TO Books,Inc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TO Books,Inc Registered hat am 15.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 422,09 JPY gegenüber 222,39 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 11,80 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,43 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at