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07.04.2026 22:36:55
To Boost Military Budget, Trump Targets Popular Programs at Home
Amid the war with Iran, the president has proposed to scale back some of the very programs meant to ease families’ financial burdens.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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