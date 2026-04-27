Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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27.04.2026 17:59:19
To keep visa-free travel, Brussels is considering an agreement that would let US authorities search police databases in EU member states
The European Union is negotiating a framework that could allow US authorities to search national databases across much of the bloc as the price for keeping visa-free travel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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