Keep Aktie

Keep für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

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27.04.2026 17:59:19

To keep visa-free travel, Brussels is considering an agreement that would let US authorities search police databases in EU member states

The European Union is negotiating a framework that could allow US authorities to search national databases across much of the bloc as the price for keeping visa-free travel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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