To Make Investors Rich, Nio Will Need to Steal From Tesla's Playbook

Tesla (NASDAQ: TSLA) and Nio (NYSE: NIO) have one very important thing in common. Both believe that the true battleground for electric vehicle (EV) dominance is not only in designing and developing advanced EVs, but also in the underlying infrastructure itself. Nio's battery-swap network is playing an entirely different game from Tesla's charging infrastructure and its North American Charging Standard (NACS).

But if Nio wants to become the next stock to make investors rich, it needs to steal a page from Tesla's playbook -- because it's brilliant.

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